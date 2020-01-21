Йошкар-Ола, , 11:40 — REGNUM В Советском районе утром 21 января произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и грузовика. В результате трое человек погибли, двое — получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональном управлении МВД.

Аравия произошла на 47-км трассы Йошкар-Ола — Уржум, экипаж скорой помощи находился в автомобиле УАЗ.

В результате ДТП погибли водитель, фельдшер и медицинская сестра, которые находились в УАЗе. Пассажир скорой помощи и водитель грузовика получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель автомобиля скорой помощи пострадал в результате ДТП в Савёловском районе Москвы вечером 10 января. Произошло ДТП с участием двух автомобилей и кареты скорой помощи.