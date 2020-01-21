Ухань, Китай, , 11:51 — REGNUM Власти китайского города Уханя ужесточили контроль над пассажиропотоком и запретили выезд организованных туристических групп в другие регионы страны. Поводом для таких мер стала вспышка пневмонии нового типа, говорится в сообщении местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, опубликованном 21 января.

В городе объявлен круглосуточный экстренный режим, полиция тщательно проверяет автотранспорт. Перевозить птицу и домашних животных запрещено.

Ранее на железнодорожных вокзалах и в автобусных терминалах Уханя установили тепловые детекторы, а с 19 января тщательной проверке подвергают всех, кто выезжает из города и направляется за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Ухане произошла вспышка пневмонии нового типа. Болезнь распространяется, к настоящему моменту зафиксировано 224 случая.

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