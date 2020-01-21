Тейково, Ивановская область, , 11:36 — REGNUM Четыре подростка 15 и 16 лет пострадали в аварии с участием школьного автобуса в Тейковском районе Ивановской области утром 21 января, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как уточнили в полиции, авария произошла около 09:20 на 116 километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород». Предварительно установлено, что 19-летний водитель Renault Megan столкнулся с двигавшимся перед ним микроавтобусом ГАЗель. Автобус следовал из села Новое Леушино в село Ново-Талицы на соревнования по баскетболу. В момент аварии в салоне находились шесть подростков, водитель и один сопровождающий педагог.

От удара микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, в результате с травмами были госпитализированы двое 15-летних и двое 16-летних подростков.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, работают полицейские, к месту аварии выехал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области.

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