Санкт-Петербург, 21 января 2020, 11:33 — REGNUM Девять районных судов Петербурга утром 21 января приостановили работу из-за очередных сообщений о «заминировании». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Сотрудники и посетители Петродворцового, Октябрьского, Приморского, Ленинского, Красногвардейского, Куйбышевского, Сестрорецкого, Дзержинского, Василеостровского районных судов эвакуировались.
Однако спустя около 30 минут, после осмотров специалистами, к работе смогли вернуться Ленинский, Красногвардейский, Петродворцовый и Октябрьский районные суды.
Добавим, по данным агентства «Оперативное прикрытие», в понедельник 20 января на различные адреса судебных приставов, районных судов Петербурга поступило 12 сообщений о «заминировании».
Спецподразделениями полиции было осмотрено 1819 объектов, из них: 20 судебных учреждений, 191 учебное заведение, 306 детских сада, 1199 магазинов сети «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», 21 медицинское учреждение, аэропорт, шесть вокзалов, 75 станций метрополитена и мосты.
«При проведении мероприятий были задействованы 583 сотрудников ОВД. Эвакуировано 38 104 человек. С 1609 объектов по решению администрации эвакуация не проводилась», — отмечает издание.
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