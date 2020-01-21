Москва, , 11:29 — REGNUM Центральный аппарат СКР будет контролировать ход расследования уголовного дела о пожаре в Томской области, унёсшем жизни 11 человек. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает 21 января пресс-служба ведомства.

«Глава Следственного комитета России поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия, обеспечив фиксацию всех следов», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области загорелся одноэтажный деревянный дом. При тушении пожара нашли погибшими 11 человек, ещё два человека смогли покинуть горящий дом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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