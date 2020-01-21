Анкара, , 11:37 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 21 человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены после того, как прокуратура провинции Измир выдала ордера на арест 25 повстанцев. В настоящее время поиск оставшихся четырех человек продолжается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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