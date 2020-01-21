Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудница отделения полиции № 6 пожаловалась на начальника. По словам женщины, её руководитель вымогал деньги. В ином случае угрожал подбросить ей наркотики.

Начальник отдела дознания уточняет, что руководство требует деньги с подчинённых систематически. При этом сумма, которую начальник требовал «за покровительство» в работе, не уточняется.

Telegram-канал Baza уточняет, что служебная проверка данный факт не подтвердила. Материалы переданы следователям.