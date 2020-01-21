Хабаровск, , 11:35 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края начала проверку аварии, из-за которой обесточенными вторые сутки остаются посёлки в северном Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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«Прокуратура края организовала проверку размещенной в сети интернет информации об отсутствии энергоснабжения и отопления в населённых пунктах Верхнебуреинского района Хабаровского края», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлки северного Верхнебуреинского района Хабаровского края вторые сутки остаются без энергоснабжения. Резервные источники питания доставляют из Забайкалья и Бурятии, один резервный трансформатор выделен из резерва Хабаровского края. В посёлках введён режим ЧС. Без света остаются 2,2 тыс. человек.