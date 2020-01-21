Иваново, , 11:27 — REGNUM 39-летняя жительница Ивановской области попала под суд за то, что не сообщила правоохранителям о деятельности своего знакомого — участника террористической организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Как сообщается, жительница Ивановской области 1981 года рождения, зная об участии своего знакомого в деятельности одной из террористических организаций на территории Сирии, не сообщила об этом в правоохранительные органы. В отношении неё было возбуждено дело.

Сама женщина свою вину полностью признала. Октябрьским районным судом Иваново ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.