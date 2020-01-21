Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Главный ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года мог частично обрушиться из-за прикрепленных к одной из конструкций колонок. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил депутатам гордумы замглавы полиции городского УМВД Александр Дмитриев, падение стены связано с потеплением, но есть и дополнительные факторы.

«На мой взгляд, свою роль сыграли прикрепленные к одной из ледовых стен колонки», — заявил Дмитриев.

Сейчас городок приведён к «максимальным требованиям безопасности», добавил полицейский начальник.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 17 января 2020 года. Из-за сильного потепления обрушилась одна из стен городка. Никто не пострадал.

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