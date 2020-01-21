Луганск, 21 января 2020, 11:21 — REGNUM Члены вооружённых формирований Украины установили свыше ста противотанковых мин на дорогах возле населённого пункта Луганское, сообщили 21 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе отметили, что действия украинских силовиков подвергают опасности мирных жителей посёлка, а также проведение сельскохозяйственных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики 93-й бригады ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Березовское в ЛНР.
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