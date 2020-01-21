Волгоград, , 11:19 — REGNUM 1 млн 277 тысяч рублей перевела интернет-знакомому 44-летняя жительница Волгограда. «Авиаинженер из США» просил деньги на лечение и обещал вернуть всё с процентами. Когда общение резко прекратилось, женщина обратилась в полицию, сообщили 21 января в пресс-службе регионального УМВД.

Волгоградка познакомилась с иностранцем в июле 2019 года в одной из социальных сетей. Мужчина представился холостым 52-летним авиаинженером из США и говорил, что общается с ней через онлайн-переводчик. Однажды он сообщил, что улетает в командировку в Афганистан для участия в военных действиях, и пропал на несколько недель. Вскоре иностранец вновь появился в сети, рассказал, что получил ранение, находится в госпитале и лечение ему обходится дорого. «Авиаинженер» попросил женщину занять ему денег, пообещав всё вернуть с процентами после получения страховки.

Женщина перевела через платёжную систему на абонентские номера, зарегистрированные в США, в общей сумме 1,277 млн рублей, как собственных средств, так и взятых в кредит. После того, как иностранец перестал выходить на связь, она обратилась с заявлением в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».