Пермь, , 11:12 — REGNUM Контролирующие органы Пермского края приступили к проверке всех хостелов и мини-отелей после гибели людей в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщила 21 января старший помощник прокурора региона Юлия Гайнанова.

Она уточнила, что прокуратура организовала проверки всех хостелов и мини-гостиниц, они будут проходить до 15 февраля совместно с контролирующими органами.

Проверят и филиал «Карамели», который находится в Дзержинском районе, сказала Гайнанова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в Перми в мини-гостинице, где в ночь на 20 января прорвало трубу с кипятком. Пострадали ещё шесть человек, трое из них находятся в больнице. По факту ЧП начато следствие.

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