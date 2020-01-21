Москва, , 11:17 — REGNUM На юго-востоке Москвы по подозрению в угрозе убийством задержан 32-летний житель столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Задержание произвели участковые уполномоченные сотрудники ОМВД России по Рязанскому району. В территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке около кафе на 1-ой Новокузьминской улице. Прибыв на место сотрудники полиции установили, что один из посетителей заведения отказался платить по счёту и устроил драку.

При этом злоумышленник угрожал попросившим его расплатиться мужчинам убийством. Из предмета, похожего на пистолет, подозреваемый совершил несколько выстрелов в землю и в сторону потерпевших.

При задержании выяснилось, что подозреваемым является 32-летний житель столицы. У него был изъят травматический пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске через девять лет выяснили, почему задушили 83-летнюю старушку