Ташкент, , 11:03 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана подтвердило гибель десяти граждан республики в результате пожара в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС, МИД, МВД и консульская служба работают над определением личностей погибших и доставкой тел домой. Отмечается, что в настоящее время тела умерших находятся в морге районной больницы в Асино.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в 4 часа 5 минут (00:05 мск) в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, в котором находились 12 человек. В результате пожара погибли десять человек.

Деревянное строение находилось на территории лесопильни. По данным полиции, здание не предназначалось для проживания.

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