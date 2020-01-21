Томск, , 11:03 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Такое поручение губернатор дал после пожара в Асиновском районе, унесшего 21 января 11 жизней.

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Осмотрев место происшествия, Жвачкин начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в посёлке Причулымский произошёл ночью 21 января. В горящем деревянном здании погибли 11 человек — десять рабочих из Узбекистана, а также гражданка России. Возбуждено уголовное дело.

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