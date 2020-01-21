Петропавловск-Камчатский, , 11:10 — REGNUM Минздрав Камчатки, ранее публично пообещавший приобрести очень редкий препарат за рубежом для смертельно больной девочки, передумал. Даже несмотря на то, что приобрести препарат ведомство обязал суд. Однако чиновники камчатского минздрава, вместо того, чтобы немедленно приобрести лекарство, без которого ребёнок может умереть, начали оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.

Читайте также: Минздрав Камчатки скрыл от родителей больной девочки право на лекарство

Как выяснило ИА Кам 24, в которое обратились родители больной девочки, чиновники минздрава Камчатки, ещё неделю назад, после первых публикаций в СМИ, обещавшие приобрести препарат для ребёнка, теперь передумали. Они продолжают твердить: препарат неэффективен. Даже несмотря на то, что лекарство девочке назначил консилиум ведущих московских врачей.

Между тем без этого препарата состояние ребёнка стремительно ухудшается. Из-за бездействия камчатских чиновников от медицины потеряно 8 месяцев. Если до февраля вопрос не будет решен, все процедуры согласования придётся проходить заново.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарство ребёнку было назначено консилиумом московских врачей. Но минздрав Камчатки отказывался приобретать его, утверждая, что права на приобретение такого препарата нет. Только обратившись в администрацию президента России, родители больной муковисцидозом девочки узнали, что минздрав региона скрыл от них право на приобретение препарата, которое наступило уже пять месяцев назад. Чиновники минздрава заверили СМИ, что приобретут лекарство. Теперь они опять отказываются это делать, а драгоценное время уходит.