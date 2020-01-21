Благовещенск, , 11:06 — REGNUM В Благовещенске пресечена деятельность криминальной группы, организовавшей подпольные азартные игры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.

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У преступной группы было изъято 350 единиц компьютерной техники, с помощью которой злоумышленники в нежилых помещениях организовали проведение азартных игр, подключив компьютеры к сети Интернет. Органами следствия задокументированы деяния группы с декабря 2018 года до октября 2019 года. По всему изъятому оборудованию назначены компьютерно-технические экспертизы.

«Подследственные дали признательные показания, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгороде по подозрению в организации подпольных азартных игр задержана преступная группа численностью 13 человек.