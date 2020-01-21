Махачкала, , 11:02 — REGNUM Взрыв газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в городе Махачкале. Пострадали два человека, их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

Инцидент произошел 20 января поздно вечером в квартире на шестом этаже 10-этажного дома по улице Нигматулы Магомедова. Хлопок газовоздушной смеси не привел к разрушениям, лишь в кухне оказались выбиты окна.

В ликвидации последствий происшествия от МЧС участвовало восемь человек и две единицы техники. Причину взрыва в настоящее время устанавливают специалисты.

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