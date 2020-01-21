Иваново, , 10:58 — REGNUM В Ивановской области школьный микроавтобус попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы регионального УМВД, авария произошла сегодня утром, 21 января, в Тейковском районе.

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По данным полиции, ДТП спровоцировал водитель легковой автомашины Renault, который не справился с управлением и въехал в заднюю часть «Газели», перевозившей школьников. От удара микроавтобус перевернулся.

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На момент аварии в салоне «Газели» находилось шестеро детей. Четверо из них, по предварительным данным, пострадали. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла в Ивановской области буквально два дня назад. Утром 19 января школьный автобус с детьми перевернулся рядом с деревней Селезнево в Комсомольском районе. В салоне находились десять учеников, они не пострадали. Ушибы получила женщина, сопровождавшая детей. По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением, автобус вынесло на обочину.

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