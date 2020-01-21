Тейково, Ивановская область, 21 января 2020, 10:57 — REGNUM Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Тейковском районе Ивановской области 21 января.
Авария произошла в районе деревни Пелгусово. В школьный микроавтобус ГАЗель врезался легковой автомобиль Renault, от удара микроавтобус опрокинулся.
В момент аварии в автобусе находились шестеро детей. По предварительным данным, четверо получили травмы, сообщило IvanovoNews. На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины уточняются.