Омск, , 10:54 — REGNUM В Омской области возбудили уголовное дело по факту предоставления семье с ребёнком-инвалидом опасного для проживания дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, ранее суд обязал администрацию Таврического района Омска предоставить ребёнку благоустроенное жильё по договору социального найма во внеочередном порядке. В марте 2018 года чиновники купили и передали ему дом на сумму 2,6 млн рублей.

«Однако жилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к характеристикам и техническому состоянию помещений, вследствие чего может представлять потенциальную угрозу для лица с ограниченными возможностями», — отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Фигурантами по нему пока проходят неустановленные сотрудники администрации района. Расследование продолжается.

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