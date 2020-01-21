Петухово, Курганская область, , 10:53 — REGNUM В разных районах Курганской области в ночь на 21 января горел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс и сельский дом культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в доме культуры села Красноисетское Далматовского района поступило в 01:07 по местному времени. Горели потолочные перекрытия. К ликвидации огня привлекались 11 человек и 5 единиц техники МЧС.

Практически одновременно с домом культуры загорелось строящееся здание физкультурно-оздоровительного центра в городе Петухово, в 01:04 по местному времени. Там к тушению пожара были привлечены 12 человек и 4 единицы техники МЧС. Уничтоженная огнём площадь составила 50 кв.м.

В обоих случаях причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.