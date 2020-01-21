Барнаул, , 10:52 — REGNUM В Алтайском крае обострилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Как сообщает ГТРК «Алтай», по этой причине пришлось закрыть уже две школы.

Речь идёт об учёном заведении в Кулундинском районе, где заболели порядка 120 из 580 учеников, а также школе в Михайловском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 6 по 12 января 2020 года в крае было зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 73,8%. По данным регионального Роспотребнадзора, среди заболевших в этот период циркуляция вирусов гриппа при лабораторных исследованиях не регистрировалась.