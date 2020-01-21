Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Ростовский суд вынесет приговор бывшему полицейскому, обвиняемому в передаче взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи полагают, что бывший инспектор управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области предложил начальнику центра психофизиологической диагностики за деньги оказать содействие стороннему лицу «в успешном прохождении военно-врачебной комиссии и получения заключения о годности к службе в органах внутренних дел». Сумма была обозначена в размере 30 тыс. рублей.

Посредник был задержан с поличным. Уголовное ело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» передано в суд. Экс-полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.