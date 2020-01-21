Асиновский р-н, , 10:45 — REGNUM По предварительным данным, среди погибших на пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области — десять граждан Узбекистана и одна гражданка России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления арендовало ООО «Грин Вуд». Оно не было предназначено для проживания людей.

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Уточняется, что граждане Узбекистана имели патенты на работу в России.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Причулымском, унесший 11 жизней, произошёл ночью 21 января. Возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, к возгоранию могла привести неисправность электрооборудования.

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