Уфа, , 10:39 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожного происшествия с участием КамАЗа на трассе в Башкирии. Об этом 21 января сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло утром 21 января на 126 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Произошло столкновение автомобилей «Форд Фьюжн», которым управлял 26-летний мужчина и КамАЗа.

В результате ДТП погибли водитель легковушки и мужчина, который сидел на заднем сиденье легкового автомобиля.

Отмечается, что еще один пассажир автомашины «Форд Фьюжн» получил различные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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