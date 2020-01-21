Владивосток, , 10:41 — REGNUM Во Владивостоке таможенники обнаружили, что один из прибывших на грузовом судне из Японии автомобилей испускает радиоактивное излучение сверх установленных норм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM во владивостокской таможне.

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В официальном сообщении таможни отмечается, что со времени происшествия на «Фукусиме-1» с апреля 2011 года по июнь 2017 было выявлено 875 товаров, прибывших из Японии с радиоактивным излучением.

«За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская городская дума отказалась финансировать ликвидацию радиоактивного могильника.