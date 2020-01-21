Белгород, , 10:28 — REGNUM Доследственную проверку инициировали после сообщения о перестрелке вечером 20 января в одном из жилых домов в Белгороде, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Домовладелец застрелил незнакомца, пришедшего к нему.

ЧП случилось в Харьковском переулке. По предварительным данным, между хозяином и пришедшими к нему незнакомыми мужчинами произошёл конфликт. Домовладелец из ружья выстрелил в одного из них, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователи проводят необходимые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, тело погибшего направлено на вскрытие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.