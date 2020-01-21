Асиновский р-н, , 10:25 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 21 января прибыл на месте ЧП в Асиновском районе, где при пожаре в посёлке Причулымский погибли 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Глава региона поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всей Томской области.

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На месте также работают вице-губернаторы региона Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков, Андрей Кнорр и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар в посёлке Причулымский Асиновского района произошёл ночью 21 января. По последним данным, погибли 11 человек. Предварительно, десять граждан Узбекистана и гражданка России. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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