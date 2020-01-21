Ташкент, , 10:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике растет число преступлений, связанных с хулиганством и мошенничеством.

«В связи с этим сенаторам следует установить постоянный контроль над работой местных ведомств по борьбе с преступностью», сказал президент, выступая перед членами вновь избранного Сената.

Необходимо, подчеркнул Мирзиёев, чтобы беспечность и равнодушие остались в прошлом, а каждый требующий решения вопрос наши новые сенаторы должны оперативно обсуждать и принимать необходимые меры.

«Известно, что за последние 3 года были помилованы и вернулись в свои семьи более 4 тысяч лиц, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Думаю, сенаторы внесут свой вклад и в то, чтобы эти люди нашли свое место в дальнейшей жизни», сказал президент.