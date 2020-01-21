Самара, , 10:22 — REGNUM 25 человек были эвакуированы из ресторана «Дрова» в Тольятти из-за пожара. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о задымлении в ресторане не улице 40 лет Победы, 49 В поступило на пульт спасателям ночью 20 января.

По рангу повышенной сложности «Пожар №2» на место происшествия выехали огнеборцы.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. Сотрудники МЧС РФ установили, что на площади один квадратный метр горели жировые отложения, которые находились в вентиляционной шахте.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал и не погиб.

Отмечается, что в результате происшествия из здания были эвакуированы 25 человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного происшествия.

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