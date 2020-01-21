Тегеран, , 10:18 — REGNUM Власти Ирана запросили у Соединенных Штатов и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing 737, который был сбит 8 января под Тегераном. Об этом 21 января сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что у Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки черных ящиков. Париж и Вашингтон пока не дали положительного ответа на запрос Тегерана, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, пассажирский авиалайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение 8 января, был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух».

Напомним, в результате авиапроисшествия погибли 176 человек. Власти Ирана назвали попадание в самолет ракет трагической ошибкой.

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