Чита, , 10:08 — REGNUM В Забайкальском крае инициирована проверка факта неоказания медицинской помощи полуторагодовалому ребёнку с тяжёлым инфекционным заболеванием, которого доставили в реанимацию только после третьего вызова скорой, сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на региональный минздрав.

Поводом для разбирательства послужил случай, о котором Zabnews.ru сообщила мама мальчика.

По её словам, она дважды вызывала бригаду скорой помощи, но оба раза медики не находили поводов для госпитализации. Маленького пациента увезли в стационар лишь после того, как он «на глазах стал тёмно-фиолетовым».

Всю информацию по оказанию помощи мальчику медицинскими работниками станции скорой помощи представят родителям ребёнка, — заявили в забайкальском минздраве.