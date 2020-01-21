Валдгейм, , 10:16 — REGNUM В Еврейской автономной области за долги школы перестал выходить на маршрут школьный автобус, дети вынуждены добираться из деревни Пронькино до школы в селе Валдгейм общественным транспортом и мёрзнуть на остановках.

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При этом далеко не всем детям удаётся вообще попасть на общественный транспорт из-за его переполненности и ужасной давки на остановках, — отмечают люди в социальных сетях.

Школьный автобус оказался «на приколе» из-за невозможности погасить долги за бензин, накопившиеся в течение некоторого времени по причине блокировки счетов образовательного учреждения, пишет EAOMedia. Власти Биробиджанского района подключаются к решению этого вопроса, но пока никаких перспектив не видно.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Валдгейм не отапливался в начале зимнего сезона — 2019.