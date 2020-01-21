Ленск, Якутия, , 10:18 — REGNUM В Ленске Якутии, где 20 января произошёл трагический случай нападения собачьей своры на первоклассника, в 2019 году было отловлено 194 безнадзорных собаки.

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По словам руководителя департамента ветеринарии Якутии Василия Бураева, почти 200 собак были доставлены в пункты передержки. Впоследствии 57 животных вернули хозяевам, 30 отпустили в среду обитания, утилизировали 105 агрессивных собак и двоих — для прекращения страданий, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, прооперированный мальчик после нападения собак в Якутии находится в тяжёлом состоянии.