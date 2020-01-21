Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области раскрыто убийство старушки, совершенное девять лет назад. В совершении преступления подозревают 34-летнего местного жителя, который в настоящее время отбывает наказание в Мурманской области, сообщает следственное управление СКР по региону.

Жертвой стала 83-летняя горожанка, которая проживала в одной из квартир по улице Северный Венец в Ульяновске: в январе 2011 года она была задушена проводом от торшера. Убийство длительное время оставалось нераскрытым. В августе 2019 года следствие вышло на подозреваемого, который отбывает наказание в Мурманской области за разбой и угрозу убийством. После предъявленных улик он признал свою вину.

«Одним из весомых доказательств стало совпадение ДНК-профиля, принадлежащего обвиняемому, с биологическими материалами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия и тела погибшей», — говорят в следственном управлении.

По данным правоохранителей, мужчина в декабре 2010 года ремонтировал канализационные трубы в квартире потерпевшей. Как полагает следствие, в день убийства он пришел к ней забрать забытые инструменты, но между хозяйкой и гостем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник напал на пенсионерку.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве на улице незнакомого ему парня. На допросе он пояснил, что достал нож, так как счёл угрозой быстрое приближение к нему незнакомца.

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