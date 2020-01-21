Донецк, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы семь обстрелов территории ДНР со стороны боевиков ВСУ, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 31 мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Зайцево Южное, Весёлое, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Саханка», — сказано в сообщении.

Всего украинские формирования выпустили 87 единиц боеприпасов. В результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 122 единицы боеприпасов.

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