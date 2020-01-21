Донецк, 21 января 2020, 10:04 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы семь обстрелов территории ДНР со стороны боевиков ВСУ, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 31 мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего украинские формирования выпустили 87 единиц боеприпасов. В результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 122 единицы боеприпасов.
Читайте также: ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ДНР — СЦКК