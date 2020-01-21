Кош-Агачский район, Алтай, , 09:55 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после семейной ссоры в Кош-Агачском районе, едва не закончившейся убийством. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

В полицию обратилась 26-летняя женщина, сообщившая, что супруг её душил и угрожал убить. 29-летний мужчина была задержан, после чего выяснилось, что конфликт возник из-за вопроса, кому делать уборку в доме.

«Женщина отказалась убирать в доме и попыталась переложить эту обязанность на супруга. Мужчина разозлился, прижал жену к стене и стал душить, высказывая при этом угрозу убийством. После чего, немного успокоившись, мужчина отпустил жену и вышел во двор», — рассказали в МВД.

Подозреваемый уже признался в содеянном, объяснив свои действия «неприязненным отношением к потерпевшей». Расследование уголовного дела продолжается.

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