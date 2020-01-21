Брисбен, Австралия, , 09:52 — REGNUM Симптомы пневмонии нового типа выявлены у жителя Австралии после его возвращения из Китая. Мужчина прибыл в аэропорт города Брисбена, сообщает 21 января телеканал SBS.

Австралийца поместили на каратин, он изолирован в своём доме. Медики обследуют его на наличие коронавируса нового типа, они ждут результаты анализов. После возвращения из китайского Уханя у мужчины развилось респираторное заболевание.

Об инциденте проинформированы власти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ряда стран уже предприняли меры для защиты населения от возможного заражения пневмонией нового типа. Вспышка заболевания произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

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