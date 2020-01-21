Барнаул, , 09:49 — REGNUM Жителей Алтайского края вновь предупредили о непогоде. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём 23 и сутки 24 января в крае ожидается снег, мокрый снег, а по югу региона местами сильные осадки, гололёдные явления.

Непогода на Алтае ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

На Алтае объявлено штормовое предупреждение ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

«Возможны продолжительные метели, усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы 25−27 м/с. На дорогах — снежные заносы, сильная гололедица», — отмечают спасатели.

Гражданам рекомендовано воздержаться от прогулок и дальних поездок, а при сильном ветре лишний раз не выходить на улицу без особой необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой в Алтайском крае выпало неимоверно много снега. Сильный снегопад и метель, наблюдавшиеся в Барнауле 17−18 января, принесли немало бед. В нескольких массовых ДТП под Барнаулом погибли больше шести человек.

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