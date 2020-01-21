Барнаул, 21 января 2020, 09:49 — REGNUM Жителей Алтайского края вновь предупредили о непогоде. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём 23 и сутки 24 января в крае ожидается снег, мокрый снег, а по югу региона местами сильные осадки, гололёдные явления.
«Возможны продолжительные метели, усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы 25−27 м/с. На дорогах — снежные заносы, сильная гололедица», — отмечают спасатели.
Гражданам рекомендовано воздержаться от прогулок и дальних поездок, а при сильном ветре лишний раз не выходить на улицу без особой необходимости.
Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой в Алтайском крае выпало неимоверно много снега. Сильный снегопад и метель, наблюдавшиеся в Барнауле 17−18 января, принесли немало бед. В нескольких массовых ДТП под Барнаулом погибли больше шести человек.
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