Уфа, , 10:44 — REGNUM Сотрудников Россельхознадзора Башкирии наказали за предоставление недостоверных сведений о доходах и расходах. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской Прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, прокуратурой Башкирии были установлены факты нарушения антикоррупционного законодательства России некоторыми сотрудниками республиканского Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В частности, государственный инспектор скрыл сведения о том, что в собственности её супруга находится квартира и нежилое помещение в Уфе. В результате инспектор была предупреждена о неполном должностном соответствии.

После проведения проверки сотрудники республиканской прокуратуры внесли в адрес руководителя Управления представление об устранении зафиксированных нарушений.

В результате 11 сотрудников ведомства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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