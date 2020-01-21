Хартум, , 09:47 — REGNUM Пользователи социальной сети Твиттер проявили активность, чтобы помочь спасти пять «истощенных и больных» львов, которые содержатся в зоопарке в столице Судана, Хартуме. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

«Я был потрясен, когда увидел этих львов в зоопарке… их кости торчат из кожи», — заявил AFP организатор кампании по спасению животных Осман Салих.

Пятеро львов содержатся в клетках в зоопарке Аль-Куреши в Хартуме, но неделями страдают от нехватки еды и лекарств, добавляет корреспондент AFP.

Руководство зоопарка и медики сообщили, что некоторые львы потеряли почти две трети своего веса за последние несколько недель.

«Еда не всегда доступна, поэтому мы часто покупаем ее за собственные деньги, чтобы накормить львов», — сказал AFP Эссамелддин Хаджар, менеджер зоопарка.

Парком управляет муниципалитет Хартума, и он частично финансируется частными донорами. Однако в настоящее время Судан переживает экономический кризис, вызванный резким ростом цен на продовольствие и нехваткой иностранной валюты, сообщает AFP.

Благодаря общественной активности, одно из животных было перемещено в клинику из-за тяжелого состояния.

«Чрезвычайно больная самка была загружена сегодня утром в клетку и, как говорят, была переведена в клинику Соба для лучшего ухода. По их словам, есть улучшение, но трудно узнать правду», — написал Салих на своей странице в Твиттере.

Он добавил, что для других львов была пожертвована еда.

По информации журналистов телерадиокомпании, чтобы спасти животных была запущена онлайн-петиция.