Томск, , 09:42 — REGNUM Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области. По данным источника в правоохранительных органах, к возгоранию могла привести неисправность электрооборудования.

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«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», — приводит ТАСС слова собеседника.

По его словам, проживавшие в доме рабочие пользовались электрическими обогревателями.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном деревянном доме в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области вспыхнул в ночь на 21 января 2020 года. Площадь возгорания составила 208 кв. м.

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При тушении пожара были обнаружены тела одиннадцати погибших, предположительно, иностранных граждан. Предположительно, граждане Узбекистана, Таджикистана и КНР. Установлено, что сгоревшее здание принадлежало частному лицу, сдавалось компании из Китая и использовалось в качестве общежития.

Также известно, что в доме проживало 14 человек. Двое из них самостоятельно выбрались из горящего дома. Судьба одного остаётся неизвестной.