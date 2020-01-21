Северобайкальский район, , 09:41 — REGNUM В Бурятии выясняют причины смертельного пожара в посёлке Нижнеангарск Северобайкальского района. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, сообщение о возгорании в квартире многоквартирного дома поступило утром 21 января.

К моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, также был задымлён весь подъезд. Спасатели эвакуировали около тридцати жильцов дома, в том числе одного человека из горящей квартиры.

«В результате пожара частично повреждены стены и потолок на площади 17 кв. м., уничтожены кровать, домашние вещи. В 07.43 в ходе разведки места пожара в квартире в комнате на полу обнаружено тело женщины», — отметили в агентстве.

Предположительно пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Напомним, в Томской области разбираются в причинах пожара в посёлке Причулымский, жертвой которого стали одиннадцать человек. Как сообщалоИА REGNUM, информация о возгорании одноэтажного деревянного строения поступила 21 января в 04:05 по местному времени.

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