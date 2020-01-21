Москва, , 09:40 — REGNUM Иран ведет себя ответственно в ситуации со сбитым украинским самолетом Boeing 737, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя признание властей Ирана в попадании двух ракет в украинский Boeing.

«Это задает новый мировой стандарт открытости правительства Ирана. В аналогичных случаях, как мы помним, США или Украина годами не признавали свою вину, исходя из внешнеполитических соображений.

Иран, напротив, ломая стереотипы о диктаторском режиме, который ему рисуют его противники, уважает права родственников погибших и максимально полно дает информацию о катастрофе.

Власти Ирана отдают черные ящики, помогают с транспортировкой тел погибших на родину и выражают готовность провести открытый суд над виновниками», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана, пассажирский авиалайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение 8 января, был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух».

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