Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Частичная ответственность компании Boeing за крушение самолёта в Нидерландах в 2009 году оказалась скрыта. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, экспертов и документы о трагедии.

Лайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines в феврале 2009 года разбился неподалёку от Амстердама. Девять человек погибли, более 80 — пострадали. В итоговом отчёте следователей говорилось, что виноваты в трагедии в основном пилоты.

Издание отмечает, что частичная вина лежит и на сотрудниках компании — производителя, хотя в официальном отчёте внимание этому не уделено. К катастрофе привели в числе прочего неполадки в работе датчика высоты. Из-за этого самолёт заходил на посадку со слишком низкой скоростью.

В компании Boeing риски, связанные с некорректной работой датчика, недооценили и не выдали пилотам инструкций на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX приостановили после двух катастроф, связанных с техническими неполадками. В марте того же года в Эфиопии потерпел крушение лайнер такого типа авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибли 157 человек. Гибель Boeing 737 MAX в октябре 2018 года Индонезии унесла жизни 189 человек, самолёт принадлежал перевозчику Lion Air.

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