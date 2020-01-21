Томск, , 09:35 — REGNUM Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в поселке Причулымский Томской области, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

«Пожар ликвидировали полностью. Завершили проливку», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают разбирают завалы на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь на 21 января. Загорелось одноэтажное деревянное здание. Погибли 11 человек, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, жертвами пожара могли стать рабочие — граждане иностранных государств. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.

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