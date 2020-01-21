Горно-Алтайск, , 09:29 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтая идёт разбирательство по факту перевозки крупной партии алкоголя без соответствующих документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД региона.

Ранее полицейские остановили для проверки грузовик «Toyota Dyna», под управлением 43-летнего жителя села Майма.

«При досмотре транспортного средства под мешками с углем полицейские обнаружили 800 бутылок алкогольной продукции, перевозимой без соответствующих сопроводительных документов. Более того, на большей части продукции отсутствовали специальные акцизные марки», — отметили в ведомстве.

По словам мужчины, водку он купил у незнакомых людей для собственных нужд в Бийске. Он добавил, что ехал с сотнями бутылок к своему другу, у которого планировал провести свой длительный отпуск. Однако полицейские всё же изъяли алкоголь и отправили на экспертизу.

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