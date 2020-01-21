Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Невском районе Санкт-Петербурга девушку ударило электрическим током от оголенного провода у фонарного столба. Пострадавшая скончалась на месте, не дойдя несколько метров до дома, где жила.

Как пишет издание «Фонтанка», тело девушки обнаружила соседка погибшей 20 января у дома №269 по проспекту Обуховской Обороны. Рядом находился оголенный провод системы освещения.

«Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности», — сообщает источник.

Уже установлено, что девушка приехала в Петербург из Липецка.